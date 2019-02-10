«Монако» не удержал победу над «Монпелье»

«Монако» в матче 24-го тура Лиги 1 сыграл вничью с «Монпелье». Встреча, проходившая на «Стад де ла Моссон» в Монпелье, завершилась со счётом 2:2.

В стартовом составе «Монако» вышел российский полузащитник Александр Головин, но он не смог доиграть матч из-за травмы. На 68-й минуте россиянина заменил новичок команды Адриен Силва.

Гости открыли счёт на 14-й минуте, точный удар удался Желсону Мартиншу. Гаэтан Лаборде восстановил равновесие на 66-й минуте. На 82-й минуте Радамель Фалькао вывел «Монако» вперёд, но в компенсированное время после просмотра видеоповтора в ворота гостей был назначен пенальти. Его реализовал Анди Делорт.

Монегаски набрали 19 очков и поднялись на 18-е место в турнирной таблице. От спасительного 17-го места их отделяет один балл. «Монпелье», набрав 37 очков, вышел на четвёртое место.