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«Монако» не удержал победу над «Монпелье»

«Монако» не удержал победу над «Монпелье»
Футбол / Франция

«Монако» в матче 24-го тура Лиги 1 сыграл вничью с «Монпелье». Встреча, проходившая на «Стад де ла Моссон» в Монпелье, завершилась со счётом 2:2.

В стартовом составе «Монако» вышел российский полузащитник Александр Головин, но он не смог доиграть матч из-за травмы. На 68-й минуте россиянина заменил новичок команды Адриен Силва.

Гости открыли счёт на 14-й минуте, точный удар удался Желсону Мартиншу. Гаэтан Лаборде восстановил равновесие на 66-й минуте. На 82-й минуте Радамель Фалькао вывел «Монако» вперёд, но в компенсированное время после просмотра видеоповтора в ворота гостей был назначен пенальти. Его реализовал Анди Делорт.

Монегаски набрали 19 очков и поднялись на 18-е место в турнирной таблице. От спасительного 17-го места их отделяет один балл. «Монпелье», набрав 37 очков, вышел на четвёртое место.

Франция - Лига 1. 24-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Монпелье
Монпелье
2 : 2
Монако
Монако
0:1 – Мартинш – 14, 1:1 – Лаборде – 66, 1:2 – Фалькао – 82, 2:2 – Делорт – 90+1 (пен)
Удаления: нет – Жемерсон, 90+4
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