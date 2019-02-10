Цорк: не ждём, что Ройс чудесным образом восстановится к матчу с «Тоттенхэмом»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что нападающий команды Марко Ройс, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

«В ближайшее время мы примем решение по Ройсу. Но мы не ждём, что он чудесным образом восстановится к матчу с „Тоттенхэм Хотспур“, — приводит слова Цорка Ruhr Nachrichten.

Также Цорк рассказал о ходе восстановления после травмы защитника Мануэля Аканджи.

«Хорошо, что Аканджи вернулся на поле в матче резервной команды. Мануэль восстанавливается по графику, но нельзя забывать, что он отсутствовал долгий срок. Это займёт некоторое время", — добавил Цорк.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» состоится 13 февраля в Лондоне.