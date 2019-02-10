Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 10 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Ним» нанёс поражение «Нанту», «Реймс» и «Тулуза» сыграли вничью

«Ним» нанёс поражение «Нанту», «Реймс» и «Тулуза» сыграли вничью
Футбол / Франция

Во Франции состоялись очередные матчи 24-го тура Лиги 1. Самая результативная встреча прошла в Нанте, где «Ним» обыграл «Нант» со счётом 4:2.

В первом тайме «Нант» забил два мяча в ворота соперника, отличились Калифа Кулибали и Маджид Уоррис. Однако после перерыва гости забили четырежды. Голы на счету Батиста Гийома, Антонена Бобишона, Жордана Ферри и Сада Тиуба.

«Ним» после этой победы набрал 33 очка и вышел на 11-е место. «Нант» с 24 очками остался на 15-й строчке.

Также в 24-м туре «Тулуза» и «Реймс» сыграли вничью со счётом 1:1. В начале второго тайма гостей вперёд вывел Реми Уден, но на 81-й минуте Макс-Ален Градель сравнял счёт.

«Реймс» с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Тулуза», набрав 27 очков, находится на 14-й строчке.

Франция - Лига 1. 24-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
1 : 1
Реймс
Реймс
0:1 – Уден – 54, 1:1 – Градель – 81
Франция - Лига 1. 24-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Нант
Нант
2 : 4
Ним
Ним
1:0 – Кулибали – 15, 2:0 – Уорис – 38 (пен), 2:1 – Гийом – 47, 2:2 – Бобишон – 69, 2:3 – Ферри – 85, 2:4 – Тиуб – 89
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент