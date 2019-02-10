«Ним» нанёс поражение «Нанту», «Реймс» и «Тулуза» сыграли вничью

Во Франции состоялись очередные матчи 24-го тура Лиги 1. Самая результативная встреча прошла в Нанте, где «Ним» обыграл «Нант» со счётом 4:2.

В первом тайме «Нант» забил два мяча в ворота соперника, отличились Калифа Кулибали и Маджид Уоррис. Однако после перерыва гости забили четырежды. Голы на счету Батиста Гийома, Антонена Бобишона, Жордана Ферри и Сада Тиуба.

«Ним» после этой победы набрал 33 очка и вышел на 11-е место. «Нант» с 24 очками остался на 15-й строчке.

Также в 24-м туре «Тулуза» и «Реймс» сыграли вничью со счётом 1:1. В начале второго тайма гостей вперёд вывел Реми Уден, но на 81-й минуте Макс-Ален Градель сравнял счёт.

«Реймс» с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Тулуза», набрав 27 очков, находится на 14-й строчке.