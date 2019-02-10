«Вердер» разгромил «Аугсбург» в матче Бундеслиги

«Вердер» в матче 21-го тура Бундеслиги нанёс поражение «Аугсбургу». Матч, проходивший в Бремене, завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев. Ещё в первом тайме «Вердер» отправил в ворота соперника три мяча. Дубль в составе хозяев оформил Милот Рашица, ещё один мяч забил Йоханнес Эггештайн. После перерыва итоговый счёт установил Кевин Мёвальд.

После этой победы «Вердер» набрал 30 очков и вышел на 10-е место в турнирной таблице. «Аугсбург» с 18 очками занимает 15-е место.

В следующем туре «Вердер» сыграет в гостях с «Гертой», а «Аугсбург» примет «Баварию».

В турнирной таблице лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая 50 очков. «Бавария» с 45 очками занимает второе место.