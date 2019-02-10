Пюэль: «Лестер» мог не только не проиграть «Тоттенхэму», но и победить

Главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль прокомментировал поражение в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3). Также Пюэль рассказал, почему Джейми Варди пробивал пенальти сразу после того, как вышел на замену. Форвард «Лестера» не смог переиграть Льориса и упустил возможность сравнять счёт.

«Я сказал Варди, что он может пробить пенальти, если готов. Я не имею ничего против Джейми.

Во время матча у нас было очень много моментов, чтобы не только избежать поражения, но и победить. Мы могли выиграть, будь менее расточительными в атаке.

Я доволен игрой Грэя, он был очень опасен, создавал моменты. Также мне нравится иметь возможность задействовать Варди. Сегодня нам нужен был запасной план, не только Варди.

Такие матчи переживаешь тяжело. Доволен качеством игры на поле, но жалею, что не набрали очков с таким количеством моментов», — приводит слова Пюэля Metro.