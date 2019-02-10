«Валенсия» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче Примеры

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.

После матча «Валенсия», набрав 31 очко, по-прежнему занимает восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал Сосьедад» (31) остался на девятом месте.

В следующем туре «Валенсия» на своём поле сыграет с «Эспаньолом». Матч состоится 17 февраля. «Реал Сосьедад» дома встретится с «Леганесом». Встреча пройдёт 16 февраля в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».