«Локомотив» нанёс поражение «Хёугесунну» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» на сборах в Испании одержал победу в товарищеском матче с норвежским клубом «Хёугесунн». Встреча, проходившая в Марбелье, завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:1.

Счёт уже на первой минуте открыл Алексей Миранчук. В концовке первого тайма Антонио Эдер удвоил преимущество москвичей. В начале второго тайма норвежцы отыграли один мяч, но на 75-й минуте Антон Миранчук поставил точку.

«Хёугесунн» выступает в Элитесериен, высшей лиге чемпионата Норвегии по футболу. В прошлом сезоне «Хёугесунн» занял четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» до окончания сборов также планирует сыграть с норвежским клубом «Викинг».

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Локомотив» после 17 туров занимает пятое место.