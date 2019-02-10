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«Локомотив» нанёс поражение «Хёугесунну» в товарищеском матче

«Локомотив» нанёс поражение «Хёугесунну» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

Московский «Локомотив» на сборах в Испании одержал победу в товарищеском матче с норвежским клубом «Хёугесунн». Встреча, проходившая в Марбелье, завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:1.

Счёт уже на первой минуте открыл Алексей Миранчук. В концовке первого тайма Антонио Эдер удвоил преимущество москвичей. В начале второго тайма норвежцы отыграли один мяч, но на 75-й минуте Антон Миранчук поставил точку.

«Хёугесунн» выступает в Элитесериен, высшей лиге чемпионата Норвегии по футболу. В прошлом сезоне «Хёугесунн» занял четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» до окончания сборов также планирует сыграть с норвежским клубом «Викинг».

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Локомотив» после 17 туров занимает пятое место.

Товарищеские матчи (клубы)
10 февраля 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
3 : 1
Хёугесунн
Хёугесунн, Норвегия
1:0 – Миранчук – 1, 2:0 – Эдер – 39, 2:1 – Гринхейм – 51, 3:1 – Миранчук – 75
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