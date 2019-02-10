Агуэро повторил рекорд Премьер-лиги по количеству хет-триков

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил три гола в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Челси» (счёт 5:0, идёт второй тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Агуэро оформил 11-й хет-трик в карьере в Премьер-лиге и догнал рекордсмена по этому показателю Алана Ширера.

Этот хет-трик стал для аргентинца уже третьим в нынешнем сезоне в АПЛ.

30-летний Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В этом сезоне форвард принял участие в 23 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.