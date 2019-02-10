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«Манчестер Сити» разгромил «Челси» — 6:0, у Зинченко — два голевых паса

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» — 6:0, у Зинченко — два голевых паса
Футбол / Англия

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте, отличился Рахим Стерлинг. Вскоре Серхио Агуэро с передачи Александра Зинченко удвоил преимущество «горожан», а ещё через несколько минут он же довёл счёт до крупного. В середине тайма Илкай Гюндоган забил четвёртый гол. В начале второго тайма Агуэро оформил хет-трик, отличившись с пенальти. В конце встречи Зинченко сделал ещё один голевой пас, в этот раз на Стерлинга.

После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
6 : 0
Челси
Лондон
1:0 – Стерлинг – 4, 2:0 – Агуэро – 13, 3:0 – Агуэро – 19, 4:0 – Гюндоган – 25, 5:0 – Агуэро – 56 (пен), 6:0 – Стерлинг – 80
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