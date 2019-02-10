Фанат с тату на лбу и реакция Пепа на безумный счёт. Лучшие фото победы «Сити»

10 февраля в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 6:0. Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте, отличился Рахим Стерлинг. Вскоре Серхио Агуэро с передачи Александра Зинченко удвоил преимущество «горожан», а ещё через несколько минут он же довёл счёт до крупного. В середине тайма Илкай Гюндоган забил четвёртый гол. В начале второго тайма Агуэро оформил хет-трик, отличившись с пенальти. В конце встречи Зинченко сделал ещё один голевой пас, в этот раз на Стерлинга.



После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.

Лучшие кадры с матча «Манчестер Сити» — «Челси» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» из Манчестера.