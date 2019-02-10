Стерлинг: Агуэро — футболист, от которого мы все зависим

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Челси» (6:0), особенно отметив игру нападающего Серхио Агуэро, который сделал хет-трик.

«Это было потрясающее выступление команды. Тренер отлично настроил и подготовил нас к игре. Агуэро — футболист, от которого мы все зависим. Вы видели, как он отправил мяч в верхний угол. Мы должны заботиться о таких игроках.



Это была просто победа и ещё три очка. Самое главное было взять три очка», — приводит слова Стерлинга BBC.

В этой встрече Стерлинг открыл счёт на четвёртой минуте, а затем отличился в концовке встречи, оформив дубль.

В нынешнем сезоне он провёл 24 матча в Премьер-лиге, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.