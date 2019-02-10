Гвардиола: никогда не думал, что мы забьём в ворота «Челси» шесть мячей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Встреча, проходившая на «Этихаде», завершилась со счётом 6:0.

«Невероятная неделя, удивительная игра! Нам повезло, что мы забили три мяча в первых четырёх атаках. После того как счёт стал 3:0, соперник играл лучше нас. Но после 5:0 им уже было сложно.

«Челси» забирает мяч, играет в отличный футбол. Поэтому я очень рад, что у нас было несколько дней на восстановление после матчей с «Арсеналом» и «Эвертоном».

Здорово, что забили в ворота «Челси» шесть мячей. Это удивительное достижение игроков, великолепная работа.

Сегодня утром мы проводили беседу с футболистами, отрабатывали стандарты, работали над движением. Но я никогда не думал, что забьём столько», — приводит слова Гвардиолы BBC.