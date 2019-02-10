Зинченко — об Агуэро: он живая легенда и настоящая голевая машина

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко после матча с «Челси» (6:0) высоко отозвался об одноклубнике Серхио Агуэро, который забил три мяча.

Аргентинский форвард сравнялся по количеству хет-триков с бывшим нападающим «Ньюкасла» Аланом Ширером. Примечательно, что в начале встречи Агуэро не попал с метра в пустые ворота.

«Он живая легенда. Он в ударе, мы очень рады за него. Он настоящая голевая машина», — цитирует Зинченко BBC.

После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.

«Челси» выиграл лишь раз в четырёх последних матчах АПЛ. За это время лондонцы уступили «Манчестер Сити», «Арсеналу» (0:2) и «Борнмуту» (0:4).