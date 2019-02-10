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«Ювентус» разгромил «Сассуоло», у Роналду гол и результативная передача

«Ювентус» разгромил «Сассуоло», у Роналду гол и результативная передача
Футбол / Италия

«Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей из Турина.

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Сами Хедира. На 70-й минуте форвард Криштиану Роналду удвоил преимущество туринцев, а на 86-й хавбек Эмре Джан забил третий гол. Немцу ассистировал Роналду.

«Ювентус» набрал 63 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Наполи» на 11 баллов. «Сассуоло» (30 очков) располагается на 11-м месте.

В следующем матче в Серии А «Ювентус» примет на своём поле «Фрозиноне», игра пройдёт 15 февраля. «Сассуоло» 17 февраля сыграет в гостях с «Эмполи».

Италия - Серия А. 23-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
0 : 3
Ювентус
Турин
0:1 – Хедира – 23, 0:2 – Роналду – 70, 0:3 – Джан – 86
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