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Сарри: о моём будущем спросите в клубе

Сарри: о моём будущем спросите в клубе
Футбол / Англия

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не стал отвечать на вопрос о своём будущем в клубе после поражения в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:6).

«Я отвечаю за команду, да, я сталкиваюсь с давлением. Моё будущее? Вам лучше спросить об этом в клубе», — приводит слова Сарри Sky Sports.

В этой встрече «Челси» потерпел самое крупное поражение с апреля 1991 года во всех турнирах. Тогда лондонцы проиграли «Ноттингем Форест» со счётом 0:7.

После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.

В следующем туре «Челси» дома сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 27 февраля.

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