Жардим: вероятно, Головин выбыл на 2-3 недели. Его лодыжка фиолетового оттенка

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2) ответил на вопрос о травме российского полузащитника монегасков Александра Головина, который был вынужден покинуть поле на 68-й минуте.



«Рефери не увидел нарушение против Головина, игрок „Монпелье“ даже не получил жёлтой карточки. Вероятно, Головин выбыл на две или три недели. Его лодыжка приобрела фиолетовый оттенок», — цитирует Жардима Eurosport.

22-летний Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах французского национального чемпионата, в которых забил гол и отдал результативную передачу.