Даблин: матч «Манчестер Сити» с «Челси» напоминал игру мужчин с мальчишками

Бывший форвард «Астон Виллы» Дион Даблин прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Встреча, проходившая на «Этихаде», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

«В этом матче всё выглядело так, будто мужчины играли с мальчишками. Лишь во время короткого отрезка «Челси» мог вернуться в игру, но футболисты «Сити» отнеслись к матчу профессионально. Они терпели, были организованны.

Когда «Манчестер Сити» оказывался без мяча, футболисты проделывали большую работу. Когда мяч был у хозяев, они ждали свой момент. Серхио Агуэро… ему нельзя давать такие шансы. «Сити» тянется к шее и хватает», — цитирует Даблина BBC.

После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.