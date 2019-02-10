Голевой пас Промеса помог «Севилье» уйти от поражения в матче с «Эйбаром»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» сыграла вничью с «Эйбаром» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Матч обслуживал арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Счёт на 22-й минуте открыл Фабиан Орельяна. Во втором тайме преимущество гостей увеличил Шарлес, которому ассистировал Анайц Арбилья. В концовке встречи «Севилья» сократила разрыв в счёте благодаря голу Виссама Бен-Йеддера с передачи Пабло Сарабии. А в компенсированное время Сарабия спас севильцев от поражения. Голевым пасом отметился экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

После матча «Эйбар», набрав 30 очков, остался на десятом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Севилья» (37) по-прежнему занимает четвёртое место.

В следующем туре «Севилья» на выезде сыграет с «Вильярреалом». Матч состоится 17 февраля. «Эйбару» предстоит домашняя игра с «Хетафе» (15 февраля).