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Сарри — о несостоявшемся рукопожатии: я не видел Гвардиолу, у нас нет проблем

Сарри — о несостоявшемся рукопожатии: я не видел Гвардиолу, у нас нет проблем
Футбол / Англия

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал эпизод, случившийся по окончании матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», завершившегося со счётом 6:0 в пользу чемпионов Англии. После матча Сарри незамедлительно ушёл в подтрибунное помещение и не пожал руку визави Хосепу Гвардиоле.

«В тот момент я не видел Гвардиолу. Конечно, это необычно. Я поговорю с ним позже. Всё произошло случайно. Я просто хотел быстрее пройти в раздевалку, не видел Гвардиолу. У меня нет никаких проблем с Пепом», — приводит слова Сарри The Guardian.

Ранее оба специалиста высоко отзывались о работе друг друга. Гвардиола называл Сарри одним из лучших тренеров в мире, а наставник «Челси» заявил, что «Манчестер Сити» является одним из сильнейших клубов.

Сарри не пожал руку Гвардиоле после разгрома в матче с «Манчестер Сити»
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