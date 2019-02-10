Месси — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

«Атлетик» и «Барселона» объявили составы на матч 23-го тура испанской Примеры, который состоится на стадионе «Сан-Мамес». В стартовый состав каталонцев был включён нападающий Лионель Месси, который восстанавливался после травмы.

«Атлетик»: Эррерин, де Маркос, Баленсиага, Лопес, Мартинес, Берчиче, Гарсия, Сусаета, Беньят, Гарсия, Уильямс.

Запасные: Симон, Нуньес, Сан-Хосе, Кордоба, Гомес, Кодро, Муньяин.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Видаль, Ракитич, Коутиньо, Суарес, Месси.

Запасные: Пенья, Мурильо, Вермален, Аленья, Дембеле, Малко, Боатенг.

Матч «Атлетик» — «Барселона» состоится сегодня, 10 февраля, в Бильбао. Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.