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ПСВ ушёл от поражения в матче с «Утрехтом», отыгравшись со счёта 0:2

ПСВ ушёл от поражения в матче с «Утрехтом», отыгравшись со счёта 0:2
Футбол / Прочие турниры

В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов «Утрехт» и ПСВ сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Утрехте на стадионе «Галгенвард». Обслуживал матч арбитр Пол ван Букель.

Счёт был открыт в начале встречи, отличился Сандер ван де Стрек. В конце тайма преимущество хозяев увеличил Гирано Керк. Во втором тайме разрыв в счёте сократил Люк де Йонг. В концовке встречи он же спас ПСВ от поражения.

После матча ПСВ, набрав 56 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице голландского национального чемпионата. Отрыв клуба от ближайшего преследователя «Аякса» составляет шесть очков. «Утрехт» (29) остался на шестом месте.

В следующем туре ПСВ на выезде сыграет с «Херенвеном». Матч состоится 16 февраля.

Нидерланды - Эредивизия. 21-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 18:45 МСК
Утрехт
Утрехт
2 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1:0 – ван де Стрек – 7, 2:0 – Керк – 38, 2:1 – де Йонг – 57, 2:2 – де Йонг – 86
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