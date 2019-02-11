Созин: обида Жамалетдинова на ЦСКА сквозит во всём интервью

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал скандальное интервью форварда ЦСКА Тимура Жамалетдинова, который находится в аренде в «Лехе». Нападающий негативно отозвался о бывшем тренере ЦСКА Леониде Слуцком, братьях Березуцких и Сергее Игнашевиче. Затем Жамалетдинов заявил, что его слова неправильно интерпретировали.

«Думаю, что Жамалетдинов вместе со своим агентом зря так рьяно бросился всё опровергать. Это наводит на определённые выводы. Во-первых, не всем людям дано смешно шутить, у кого-то получается, и он зарабатывает деньги в «Камеди» или «Аншлаге», у кого-то не получается – и сказанное ими звучит убого. Если Жамалетдинов утверждает, что люди не поняли его «шутку юмора», то ему не следует шутить вовсе.

Но всё-таки слабо верится, что сказанное Жамалетдиновым – сарказм. Заметно, что он затаил обиду на клуб и на полном серьёзе рассказывал свою версию событий. Поэтому интервью польской прессе – это не ошибка, а проявление обиды. Впрочем, нельзя сказать, что у Жамалетдинова есть основания обижаться. У него было достаточно шансов, чтобы проявить себя в составе ЦСКА. Если он объективно оценит свою игру, то признает, что некого винить, кроме самого себя.

Маловероятно, что польский журналист — полный идиот, который переиначил всё интервью футболиста. Ведь существует практика заверения цитат, а обида Жамалетдинова сквозит не в одной цитате, а во всём интервью. Неужели можно поверить, что огромное интервью – сплошь шутки и неверная интерпретация? Конечно же нет. Кстати, на моей памяти это первый случай, когда экс-игрок гинеровского ЦСКА открыто бросает камни в сторону бывшего клуба. Ни россияне, ни иностранцы, ни старожилы, ни те, у кого карьера в клубе не заладилась, – никто такого неуважения к ЦСКА не проявлял. В этом Жамалетдинов оказался первым», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.