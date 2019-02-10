Дубль Л. де Йонга в видеообзоре матча Эредивизии «Утрехт» — ПСВ

В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов «Утрехт» и ПСВ сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча проходила в Утрехте на стадионе «Галгенвард».

На 7-й минуте счёт открыл Сандер ван де Стрек, которому ассистировал Николя Гавори. На 38-й минуте преимущество хозяев увеличил Гирано Керк с паса ван де Стрека. Во втором тайме Люк де Йонг сократил разрыв в счёте. В этом эпизоде голевой передачей отметился Стевен Бергвейн. В концовке встречи ПСВ спас от поражения всё тот же де Йонг, отличившийся с передачи Дензела Дюмфриса.

После матча ПСВ, набрав 56 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице голландского национального чемпионата. Отрыв клуба от ближайшего преследователя «Аякса» составляет шесть очков. «Утрехт» (29) остался на шестом месте.