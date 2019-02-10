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Роналду забил не менее 20 голов в 13-м сезоне подряд

Роналду забил не менее 20 голов в 13-м сезоне подряд
Футбол / Италия

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поразил ворота соперника в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:0).

Этот гол стал для него 20-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. Таким образом, португалец забил не менее 20 голов в 13-м сезоне подряд. Ранее он забивал не меньше 20 голов в трёх сезонах за «Манчестер Юнайтед», а также в девяти сезонах в составе мадридского «Реала».

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 18 забитых мячей, а также отметился семью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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