«Барселона» не сумела обыграть «Атлетик» в Бильбао

«Барселона» в матче 23-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» не сумела одержать победу. Матч, проходивший в Бильбао, завершился со счётом 0:0. При этом хозяева были даже ближе к победе, чем гости. В ряде эпизодов «Барселону» выручил голкипер Марк-Андре тер Штеген. Решающий мяч мог в концовке матча забить форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс, но после его удара с нескольких метров немецкий голкипер отразил мяч рукой.

«Атлетик» доигрывал мяч в меньшинстве. В компенсированное время арбитр за вторую жёлтую карточку удалил защитника Оскара де Маркоса.

«Барселона» набрала 51 очко, каталонцы после 23 туров занимают первое место в турнирной таблице Примеры. Второе место с 45 очками занимает мадридский «Реал». «Атлетик», набрав 27 очков, переместился на 13-ю строчку.