«Ницца» обыграла «Лион» в матче Лиги 1

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Ницца» обыграла «Лион» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж.

Единственный гол в середине второго тайма забил Реми Вальтер, который реализовал 11-метровый.

Для «Лиона» это поражение стало первым в последних восьми встречах Лиги 1.

После матча «Ницца», набрав 37 очков, поднялась на седьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лион» (43) по-прежнему занимает третье место, которое даёт право сыграть в квалификационном этапе Лиги чемпионов.

В следующем туре «Лион» на своём поле сыграет с «Генгамом». Матч состоится 15 февраля. «Ницце» предстоит выездная игра с «Анже» (16 февраля).