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Сёмин: доволен состоянием футболистов «Локомотива» на зимних сборах

Сёмин: доволен состоянием футболистов «Локомотива» на зимних сборах
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги товарищеского матча с норвежским клубом «Хёугесунн» на сборах в Испании.

«Идёт тренировочная работа. Провели хороший матч — много принципиальности и единоборств. Наша команда не только выдерживала их, но и выигрывала. Забили три мяча после резких контратак. Первый и третий гол — блестящие.

Я доволен, как футболисты тренируются, доволен их состоянием. Работаем над всем: стандарты, физика, тактика. Главное, что есть энтузиазм и мотивация. Самое сложное на зимних сборах то, что футболисты надолго уезжают из дома. На этот раз подготовка продлится практически два месяца», — приводит слова Сёмина пресс-служба «железнодорожников».

«Хёугесунн» выступает в Элитесериен, высшей лиге чемпионата Норвегии по футболу. В прошлом сезоне «Хёугесунн» занял четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» до окончания сборов также планирует сыграть с норвежским клубом «Викинг».

«Локомотив» нанёс поражение «Хёугесунну» в товарищеском матче
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