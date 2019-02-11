Гол Пёнтека и сейвы Доннаруммы — в видеообзоре матча «Милан» — «Кальяри»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» разгромил «Кальяри» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна.

Счёт был открыт на 13-й минуте, защитник «Кальяри» Лука Чепителли отправил мяч в собственные ворота. Вскоре преимущество миланцев увеличил Лукас Пакета, которому ассистировал Давиде Калабрия. Во втором тайме счёт до крупного довёл Кшиштоф Пёнтек.

После матча «Милан», набрав 39 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Кальяри» (21) остался на 15-м месте.

В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Аталантой», «Кальяри» предстоит домашняя встреча с «Пармой». Оба матча состоятся 16 февраля.

Видеообзор также доступен на «Чемпионате».