«Спартак» пожелал Зобнину ярких игр и побед в составе клуба

«Спартак» поздравил полузащитника команды Романа Зобнина с днём рождения. Сегодня ему исполняется 25 лет.

Зобнин выступает за столичную команду с июня 2016 года. За это время он провёл за красно-белых 72 матча, в которых забил два мяча.



«Поздравляем Романа с днём рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких игр и побед в составе «Спартака», — говорится на официальном сайте красно-белых.

В нынешнем сезоне Роман провёл 14 встреч в чемпионате России. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В 17 матчах красно-белые одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.