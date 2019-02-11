Тихоновецкий покинул «Луч» и возглавит «Океан»

Александр Тихоновецкий покинул пост старшего тренера молодёжной команды «Луча». Как сообщает официальный сайт дальневосточной команды, 39-летний специалист возглавит «Океан», где он начинал свою игровую игровую карьеру (выступал с 1997 по 1999 год).



Клуб из Находки был расформирован несколько лет назад, однако в прошлом году был возрождён. Тихоновецкий, будучи футболистом, выступал за «Луч», ЦСКА, «Черноморец», «Кубань», «Нижний Новгород» и «Аланию».



С 2014 по 2018 год Тихоновецкий работал в тренерском штабе «Луча», а в прошлом году стал главным тренером молодёжной команды владивостокского клуба. Под его руководством клуб завоевал серебряные медали чемпионата Дальнего Востока и чемпионата Приморского края.