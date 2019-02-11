Зырянов: если «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Семаку могут не дать

Главный тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал работу наставника питерцев Сергея Семака.

«Всё шло к тому, что «Зенит» должен возглавить российский тренер. Это давно напрашивалось. С Сергеем всё логично и обоснованно. Он прошёл через все ступени. Работал в «Зените». Возглавлял «Уфу» – команду Премьер-Лиги, причём успешно. Результата он там добился, хотя это был его первый опыт самостоятельной работы. Всё логично. Я желаю ему стать с командой чемпионом России в этом сезоне!

Полагаю, что если в этом году «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Сергею Богдановичу могут и не дать. Конкуренты? Только сам «Зенит»! Если команда в этом составе покажет все, на что способна, она выиграет чемпионат. Есть хорошие, добротные футболисты. Главное, чтоб они сыграли в полную силу. Если они отдадут себя на поле в каждом матче без остатка, «Зенит» станет чемпионом», — цитирует Зырянова «Спорт день за днём».