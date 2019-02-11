«Енисей» в 18-м туре РПЛ примет «Ростов» в Сочи

В связи с проведением XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги “Енисей” – “Ростов” будет проведён в Сочи на стадионе “Фишт”.

«Перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и всей России», — говорится на официальном сайте красноярской команды.

Отметим, что первый домашний матч “Енисея” в Красноярске состоится 30 марта. В рамках 21-го тура Премьер-Лиги команда Дмитрия Аленичева на Центральном стадионе примет казанский “Рубин”. Начало встречи в 15:30 по местному времени.

«Енисей» с 10 очками находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.