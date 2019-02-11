«Томь» выплатила 186 млн руб долгов, приставы сняли арест имущества

Судебные приставы сняли аресты, наложенные на имущество «Томи», после выплаты клубом долгов на общую сумму более 186 млн рублей, в том числе 135,5 млн. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области.



Ранее сообщалось, общий долг клуба на начало января 2019 года превышал 175 млн рублей, из них по заработной плате – 6,6 млн рублей, по налогам – около 130 млн рублей. Есть также задолженность по договорным обязательствам. 25 января «Томь» получила 400 млн рублей от компании «Газпром нефть» и погасила задолженность по зарплате и премиальным перед всеми игроками.



«Перечислено 7 миллионов рублей в пользу взыскания задолженности по заработной плате, 135,5 миллиона рублей направлены в государственный бюджет, 27 миллионов рублей переведено юридическим лицам в счёт погашения долгов клуба по договорным обязательствам. Кроме того, взыскан исполнительский сбор… в размере 16,5 миллиона рублей», – цитирует «РИА Томск» пресс-службу Федеральной службы судебных приставов по Томской области.