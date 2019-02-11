Пакета посвятил первый гол за «Милан» жертвам пожара на базе «Фламенго»

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета почтил память футболистов юношеской команды «Фламенго», погибших при пожаре на базе 8 февраля. Напомним, хавбек является воспитанником бразильского клуба, цвета которого защищал с 2016 по 2019 год.



В матче 23-го тура итальянской Серии А с «Кальяри», который состоялся накануне, 10 февраля, и завершился победой россонери со счётом 3:0, бразилец записал на свой счёт гол, ставший для него первым за клуб. Отправив мяч в сетку ворот, Пакета снял с руки траурную повязку и поцеловал её.



Возгорание на базе «Фламенго» произошло утром 8 февраля в блоке, где проживают юные футболисты. Жертвами происшествия стали 10 человек, ещё три человека получили серьёзные травмы.

Видео доступно на «Чемпионате».