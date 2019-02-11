Новосадов: в ЦСКА смеялись над Гришиным, когда он забил «Барселоне»

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов поделился воспоминаниями о составе ЦСКА в сезоне-1998, а также рассказал о шутке над экс-полузащитником Александром Гришиным после его гола в ворота «Барселоны».



«Оборона Корнаухов-Варламов-Боков-Минько? Очень грамотные ребята. Но у нас не только эта четвёрка решала в обороне. Очень большую работу проделывал Сашка Бородкин, который играл в опорной зоне. Если кто-то из защитников выдергивался вперёд, он сразу закрывал зону. Здорово действовали два края – Серега Филиппенков и Димка Хомуха. Они знали, куда загонять соперников с мячом – чтобы они вообще оттуда не выбрались. Всё это репетировалось на тренировках.



Серега Семак и Вовке Кулику помогал, и вглубь оттягивался. Даже Гриня назад возвращался, хотя он был не большим любителем этого дела – ему бы вперёд побежать. Помню, мы смеялись над ним, когда он забил гол «Барселоне». Спрашивали: «Гриня, ты же вообще стоячий, как ты убежал-то от Кумана?» А Куман совсем тихоходом был, почти не бегал. Мы шутили: «Гриня, ну ничего себе у тебя рывок-то!» — сказал Новосадов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Антону Третяку и Денису Целых.

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