Сульшер: талант Марсьяля позволяет достигнуть уровня Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил уровень нападающего команды Антони Марсьяля и сравнил его с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее также выступавшим за «красных дьяволов».



«Помню, как в одном из матчей мы играли очень слабо и Криштиану забил в концовке. У него и Марсьяля есть общие качества, конечно. Если Антони хочет оказаться на уровне Роналду, он знает, что делать. Всё зависит от него. Его талант позволяет достигнуть такого уровня.



Марсьяль знает, что ему необходимо помнить о работе в обороне, но он здорово атакует. Его баланс, скорость, резкость и всё остальное. Если вы играете на позиции крайнего защитника, вряд ли захотите увидеть перед собой Антони. Я рад, что в команде есть такой футболист», — цитирует Сульшера FourFourTwo.

Мата: всегда говорю, отдайте мяч Марсьялю, и мы выиграем