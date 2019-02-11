Новосадов: после «Мольде» сказали о намерении не выходить на игру со «Спартаком»

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов рассказал о недопонимании с экс главным тренером команды Олегом Долматовым в 1998 году.



«Поначалу Долматов себя не выпячивал. Пришёл летом 1998-го, расставил всех игроков по позициям, спокойно объяснил, что делать. После побед говорил: мы выиграли, мы смогли. А потом у него началось: я, я, я. Вдобавок летом 1999-го нас крупно оштрафовали за поражение от «Мольде» в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Суммы были баснословными. Нам выплатили не все премиальные за сезон-1998 и таким образом решили их скостить. Мне были должны $ 54 тыс. Сереге Семаку — 44. Кому-то из ребят – 40. Кому-то – ещё меньше. Мне – больше всего? Вроде бы да. При этом в матче с «Мольде» я не сыграл ни минуты.



После возвращения из Норвегии у нас была игра со «Спартаком». Долматов вызвал нас, спросил, что мы будем делать? Мы сказали, что не собираемся выходить на матч со «Спартаком». Это объявил Женька Варламов. А мы все его поддержали. После этого Женька спросил у Долматова: «Вы с нами?» А тот: «Если вы выйдете играть – я с вами. А если нет – я против вас». Мы сказали: «Всё понятно». Развернулись и ушли», — рассказал Новосадов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Антону Третяку и Денису Целых.

«Пришли к Долматову и сказали: «На матч со «Спартаком» мы не выйдем!» Море удивительных историй от известного вратаря ЦСКА – в одном клике от вас.