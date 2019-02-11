Барриос: я буду бороться за цвета «Зенита», за стрелку

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что очень рад новому этапу своей карьеры в стане петербургской команды.

«О том, что мной интересуются другие клубы, я, конечно, знал и просил президента «Боки» тщательно взвешивать и анализировать все предложения. В то же время Россия — это большой шаг в карьере, возможность попасть в Европу. «Зенит» же, об интересе которого я тоже знал, — один из самых великих клубов в стране. Но чем закончились переговоры с «Зенитом», не знал. Мы с командой были в отеле, пообедали и собирались уезжать на матч. Я зашёл в автобус, и тут мне говорят, что договорённости достигнуты, и сегодня я должен улетать. Поначалу не поверил, переспросил, правда ли это. Мне ответили, что правда. Тогда я со всеми попрощался и пошёл собирать чемоданы.

Не пугают ли холода в России? Мне даже здесь, на сборах в Испании, холодно, посмотрим, что будет в России (смеётся). Надеюсь очень быстро адаптироваться. Я не могу иначе, мне же нужно приносить пользу «Зениту» и играть хорошо. Сомневаюсь, что холод будет для меня в этом препятствием. Наоборот, я постараюсь обратить это в позитивную сторону для себя.

Я смотрел Лигу Европы и счастлив, что смогу сыграть в этом турнире. Для меня это новый вызов в карьере, который собираюсь принять. О «Фенербахче», с которым «Зениту» скоро предстоит играть, знаю, что это турецкая команда, видел несколько игр, но, конечно, не знаю имён всех игроков. Скажу, что мы тщательно готовимся к этому матчу. Болельщикам «Зенита» хотел бы сказать, что я очень рад, что пришёл в такой великий клуб. Я буду бороться за его цвета, за стрелку и принесу команде только пользу. Всех обнимаю!" — цитирует хавбека «Матч ТВ».



«Зенит» сыграет с «Фенербахче» первый матч в 1/16 финала Лиги Европы на выезде завтра, 12 февраля.