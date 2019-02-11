Розетти рассказал, как VAR будет работать на матчах Лиги чемпионов

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, в каких случаях применяется система VAR. В нынешнем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов система видеопомощи арбитрам будет введена впервые в истории.

«Мы убеждены, что это пойдёт на пользу нашим турнирам. Это ощутимо поможет судьям и снизит количество неверных решений. Судьи отреагировали очень положительно. В последние несколько месяцев мы провели ряд курсов для наших ведущих рефери. Они приветствовали любые шаги, которые в конечном счёте помогут им принимать правильные решения.



Мы провели успешные технические тесты и обучили рефери. Затем протестировали VAR в отдельных матчах и завершили подготовку всех оперативных аспектов. Мы готовы использовать VAR в 1/8 финала Лиги чемпионов. Протокол, когда и как использовать VAR, составил Международный совет футбольных ассоциаций, который в том числе регулирует правила футбола. Наше руководство, как применять этот протокол на матчах УЕФА, предельно просто. Видеопомощник вмешивается, только когда замечает очевидную и явную ошибку в четырёх ситуациях, влияющих на ход матча. Это голы и нарушения правил перед голами; решения о пенальти и нарушения правил перед пенальти; прямые красные карточки; ошибочная идентификация футболистов.



Это также касается голов, забитых после нарушения правил в атаке и из положения „вне игры“. Новейшие 3D-технологии помогут видеопомощникам определять, был ли офсайд. Видеопомощники также вмешиваются в случае очевидной грубой игры, которая по правилам должна наказываться прямой красной карточкой.



Опять же, видеопомощники вмешиваются, только если видят явный фол в штрафной, за который надо назначать пенальти, или же чёткое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, в случае игры рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча ладонью или рукой. Бригада VAR должна принять во внимание движение, дистанцию и позицию руки или ладони, чтобы решить, наказывать ли за контакт. Главный рефери должен просмотреть повтор инцидента», — цитирует Розетти пресс-служба УЕФА.