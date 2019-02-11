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Янг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» на один год

Янг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» на один год
Футбол / Англия

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг останется в клубе ещё на один сезон.

Как сообщает пресс-служба английского клуба в «Твиттере», соглашение с 33-летним футболистом, которое было рассчитано до лета этого года, было продлено ещё на один год.

Ранее в СМИ сообщалось, что миланский «Интер» заинтересован в Янге. Нерадзурри хотели заполучить опытного футболиста летом на правах свободного агента.

Янг перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Астон Виллы» за € 18 млн. В составе манкунианцев он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу Европы. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.

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