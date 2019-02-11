«Манчестер Юнайтед» пожелал удачи Скоулзу на посту наставника «Олдхэма»

«Манчестер Юнайтед» пожелал всего наилучшего бывшему игроку команды Полу Скоулзу, который возглавил «Олдхэм Атлетик».

«Удачи Скоулзи в его новой роли — тренера «Олдхэм Атлетик», — говорится в сообщении „МЮ“, опубликованном в официальном "твиттере" клуба.

Напомним, что Скоулз подписал контракт с «Олдхэм Атлетик» сроком на полтора года. Для того чтобы возглавить «Олдхэм», Скоулзу пришлось получить специальное разрешение, так как он владеет 10% акций клуба «Сэлфорд Сити».



«Олдхэм Атлетик» занимает 15-е место в Лиге 2, четвёртом по уровню дивизионе чемпионата Англии.

44-летний Скоулз выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2011 год, а также с 2012 по 2013 год. В составе «МЮ» он 11 раз становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов.