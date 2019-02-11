Чалов: сейчас все в ЦСКА равны, мы одно целое

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отметил, что нынешний коллектив московского клуба стал единым целым.



«Сложно сказать, была ли нужна мне эта пауза в чемпионате, но я чувствовал уверенность в своих силах. Надеюсь, после паузы ничего не изменится. Что касается того, что меня не ставили в состав в молодёжной сборной, то это видение тренера. Никаких обид.



Родные и близкие помогают мне справляться с давлением, я его не ощущаю. У меня был спад в прошлом сезоне, когда я не мог забить гол в первом круге, я много об этом думал. Но после зимней паузы я вошёл во вторую часть сезона со свежей головой и мыслями, и у меня начало всё получаться. Много переосмыслил за это время, даже само отношение к футболу.



Сейчас команда помолодела и все равны. Нет такого, что есть ветераны и молодые. Сейчас мы все — одно целое.



У молодёжной сборной в этом году была сильная команда, хорошие игроки. Наверное, сказывается нехватка опыта. Например, когда я приходил в основную команду ЦСКА, всё равно была неуверенность, боязнь ошибиться. Со временем это проходит, и думаешь только о том, как лучше сыграть. Не думаешь, что тебе напихают из-за ошибки. Наверное, молодёжной сборной не хватило везения», — сказал Чалов в интервью телеканалу „Россия 24“.

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