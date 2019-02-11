Установлена причина смерти Салы

Стала известна причина смерти аргентинского нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы. Об этом сообщает WalesOnline.

По данным источника, футболист погиб в результаты травм головы и тела.

Напомним, что тело Салы было извлечено из обломков самолёта и поднято со дна Ла-Манша. Идентифицировать личность аргентинца удалось по отпечаткам пальцев.

Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчёт об авиакатастрофе через 6-12 месяцев. Краткий отчёт будет представлен в течение двух недель.

Напомним, что 28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша.