Заболотный: и Роналду когда-то критиковали. Мой путь тернист, но я иду напролом

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, как относится к критике в свой адрес.



«Есть нападающие вроде Жиру, которые нечасто забивают? Давайте пойдём дальше. Лео Месси и Роналду… В какой-то период Роналду забивал меньше. Тогда была лютая критика. Без неё невозможно. Так же и у меня в «Зените». Каждый человек, идущий наверх, встречает преграды. Критики всё время хотят опустить тебя вниз. Может, потому, что не свой человек. Может, просто по принципу: откуда вылез? Ты кто здесь? У меня тернистый путь, но я иду напролом. Жиру плевать на оценки. Он выиграл чемпионат мира. Что можно вообще предъявить человеку, который взял мундиаль, играя в основе?



Конечно, случались периоды, когда я переживал из-за критики. У всех это бывало. Если ты начинаешь обижаться, то делаешь шаг назад», — сказал Заболотный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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