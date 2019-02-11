Румынский специалист Мирча Луческу покинул пост главного тренера сборной Турции, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны. Стороны пришли к договорённости о прекращении сотрудничества.



«Я считаю, для того чтобы сборная Турции достигла успешных результатов, её необходимо омолодить. Моя работа здесь завершена. Команде нужен новый тренер, который будет работать с ней в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Мы обо всём договорились с Федерацией футбола Турции и пришли к взаимному соглашению», — отметил Луческу.



Напомним, Луческу был назначен на пост главного тренера сборной Турции в августе 2017 года. Ранее румынский специалист работал в таких командах, как «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Шахтёр», «Рапид», «Бешикташ», и в других командах. Также Луческу возглавлял национальную команду Румынии.