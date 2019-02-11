Марсьяль: не думаю, что «Манчестер Юнайтед» — очевидный фаворит в матче с «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал, чего ожидает от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».



«Конечно, у нас всё идёт очень хорошо на данный момент. Мы рады, что Сульшер с нами. Не думаю, что в противостоянии с „ПСЖ“ мы являемся очевидными фаворитами. Да, у соперника нет некоторых важных футболистов, но помимо них есть много отличных игроков. Это будет большой матч, и я надеюсь, что мы победим.



Погба? Ну, Поль есть Поль. Он высококлассный футболист. Поль является одним из лучших полузащитников в мире. Думаю, с каждым разом он будет ещё прибавлять», — приводит слова Марсьяля пресс-служба «Манчестер Юнайтед».



Первый матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится завтра, 12 февраля, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Сульшер: потеря важных игроков делает игру «ПСЖ» непредсказуемой