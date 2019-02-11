Отец Хамеса: у нас много предложений, но приоритетом является «Ювентус»

Уилсон Родригес, отец полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса, сообщил, что его сын может перейти в «Ювентус».

«Хамес и Криштиану Роналду являются очень хорошими друзьями. У нас много предложений, но „Ювентус“, безусловно, является приоритетным вариантом», — приводит слова Уилсона Родригеса La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что хавбек с лета 2017 года выступает за «Баварию» на правах аренды. Летом 2019 года мюнхенский клуб имеет право выкупить трансфер футболиста за € 42 млн.

Ранее сообщалось, что у колумбийца есть проблемы в отношениях с главным тренером «Баварии» Нико Ковачем.

В нынешнем сезоне 27-летний Родригес принял участие в 12 матчах чемпионата Германии, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.