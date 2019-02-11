Заболотный: может, кто-то голосовал за меня в шутку, но что останется в истории?

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал тот факт, что его голы в матчах со СКА и «Мольде» признавались лучшими в клубе соответственно в сезоне-2017/18, а также в первой части сезона-2018/19.

«Мне приятно. Может, кто-то голосовал в шутку, но что в итоге останется в истории? Антон Заболотный – автор лучшего гола «Зенита»? Вот и всё.

Голы были далеко не самыми красивыми? Посмотрите на это с другой стороны. Без того гола в ворота «Мольде» мы бы вышли в групповой этап Лиги Европы? Мы этого не узнаем, но гол случился, и мы прошли дальше. У нас все в команде забивают лучшие голы, и каждый мяч важен», — рассказал Заболотный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.