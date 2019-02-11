Заболотный рассказал, как Манчини вызвал его к себе в кабинет

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал об отношениях с бывшим главным тренером петербургской команды Роберто Манчини.



«Празднование первого гола за „Зенит“? Я много времени сдерживал эмоции. Они копились, копились, копились. Всё плохое выкричал. Аж до звёздочек в глазах.



После заключительной тренировки в прошлом сезоне меня вызвал к себе в кабинет Роберто Манчини. Пригласил только меня и переводчика. Сказал: «Мне нравится твоё рвение. Да, у тебя был сложный период, но при переходе на новый уровень ничего не случается мгновенно – нужна адаптация. Работай, как ты это делаешь сейчас, и у тебя всё получится». Эти слова скинули с меня груз. Очень подбодрило. Хотя и критиковал он меня прилично. За что? У нас был сложный отрезок. Переломные полгода. Хромала реализация. Тренер напоминал на всех тренировках, что нужно забивать», — сказал Заболотный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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