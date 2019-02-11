Фанаты «Атлетико» попросили убрать со стадиона табличку в честь Куртуа

Болельщики мадридского «Атлетико» попросили руководство клуба убрать со стадиона «Ванда Метрополитано» памятную табличку в честь бывшего вратаря команды Тибо Куртуа, который сейчас выступает за «Реал». Об этом сообщает AS.

По данным источника, изначально данную петицию на сайте change.org опубликовал один из болельщиков, а затем к ней присоединились фанатские объединения.

«Мы присоединились к предложению об изъятии со стадиона таблички в честь Куртуа из-за неуважения к фанатам «Атлетико». Мемориальные доски предназначены для легенд «Атлетико», представляющих ценности клуба и его болельщиков. Данный игрок с его отношением такой чести не заслуживает», — говорится в заявлении международного союза фанатов «Атлетико».